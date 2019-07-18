В Германии исчезли две россиянки

В немецком городе Мюнхен объявлены в розыск две россиянки. Об этом сообщается на сайте посольства России в Германии.

«13 июля с.г. в г. Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении. В дипломатическом представительстве добавили, что консульство в Мюнхене вместе с компетентными немецкими органами занимается выяснением обстоятельств случившегося.

В январе этого года сообщалось, что россиянин Максим Бахарев, пропавший восемь лет назад, нашелся на улицах эквадорской столицы Кито. С помощью местной патронажной службы и российского консульства его удалось вернуть на родину. 35-летний мужчина страдал психическим расстройством, вскоре остался без денег и оказался на улице.

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