Разыскиваемый чеченец босиком прокрался в Польшу

Находящийся в международном розыске россиянин был задержан в Польше, когда пешком незаконно пересек границу со стороны Украины. Видео произошедшего опубликовано на YouTube. На него обратил внимание портал Wirtualna Polska.

Сотрудники погранслужбы в селе Медыка, расположенном неподалеку от города Пшемысль, заметили нарушителя при помощи приборов ночного видения 15 июля. На кадрах видно, как мужчина перебирается через колючую проволоку, а затем идет через кусты и по полю с обувью в руках. Через несколько минут его задерживают пограничники, спрятавшиеся в засаде.

Как сообщается, мужчина был крайне удивлен, при себе у него не было документов. По данным международной полицейской базы удалось выяснить, что задержанный — 39-летний гражданин России чеченской национальности, который находится в розыске. Европейский ордер на его арест был выдан немецким судом. Мужчина подозревается в грабежах и угрозах убийством. Его имя не называется.

Издание отмечает, что с начала года пограничная служба Подкарпатского воеводства задержала более 200 человек, числящихся в национальном и международном розыске.

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