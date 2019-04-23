Мексиканские солдаты задержали американских и отобрали у них оружие

В Пентагоне задумались о пересмотре правил работы на границе с Мексикой после того, как двое военнослужащих армии США были задержаны мексиканскими военными и отдали им табельное оружие. Об этом сообщает Washington Examiner.

Инцидент, произошедший 13 апреля, стал первым в истории событием такого рода. Как сообщили представители северного командования (NORTHCOM), двое американских солдат сидели в машине пограничной службы на территории США, но южнее пограничного барьера. Шестеро военнослужащих Вооруженных сил Мексики с автоматами FX-05 Xiuhcoatl задержали их и допросили, при этом забрав у одного из американцев пистолет Beretta M9.

Как отмечают в ведомстве, разбор этого случая «поможет модифицировать инструкции, которые получают военные» для подобных случаев. Впрочем, во время встречи с мексиканцами американские военные действовали так, как их учили, и пытались свести конфликт на нет. Недопонимание возникло из-за того, что их машина не была маркирована, а испанским языком владел лишь один из них.

Двое задержанных солдат — одна из 150 команд, наблюдающих за границей Мексики и США. В феврале Пентагон отправил туда несколько тысяч военнослужащих, чтобы усилить противодействие нелегальной миграции.

Ранее в апреле стало известно, что министерство обороны США предоставило три контракта на строительство стены на границе с Мексикой на общую сумму в 986 миллионов долларов.

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