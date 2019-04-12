Ополченцы пообещали взять под контроль границу США и Мексики

Американские ополченцы пообещали патрулировать границу США и Мексики, пока не будет построена стена. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Мы здесь, чтобы помогать пограничникам, потому что у них не хватает рук», — заявили представители ополчения. Группа из пяти-шести человек под названием «Объединенные патриоты конституции» (United Constitutional Patriots) базируется в городе Санленд-Парк, штат Нью-Мексико. Она состоит в основном из ветеранов, которые вооружены. В Санленд-Парке бурно обсуждают процесс миграции в США. По словам ополченцев, миграционный кризис больше всего отразился на их городе.

Группа ставит перед собой три цели: наблюдение за границей, защиту нелегальных иммигрантов, которые согласны сдаться пограничникам, и преследование тех из них, кто этого делать не хочет. Один из участников движения признался, что задерживать кого-либо им не позволяют. Их возможности ограничиваются правом сообщить по телефону о нарушении закона.

Ранее в апреле стало известно, что Министерство обороны США предоставило три контракта на строительство стены на границе с Мексикой на общую сумму в 986 миллионов долларов.

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