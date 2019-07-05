Миллиардер из США разбился на вертолете

Американский угольный магнат и еще шесть человек разбились в результате крушения вертолета на Багамах. Об этом сообщает издание BNO News.

Происшествие случилось утром 4 июля. Вертолет упал в Атлантический океан в районе самого северного острова содружества вскоре после взлета.

Все семеро людей, которые были на борту, погибли. Миллиардера Крис Клайна идентифицировали друзья. Имена остальных погибших были установлены не сразу.

Клайн погиб накануне своего 62-летия. По данным журнала Forbes, его состояние на данный момент составляет 2,8 миллиардов долларов.

Ранее 4 апреля чуть не погиб известный американский миллиардер Ричард Бренсон. Инцидент произошел в Майами на открытии центра его компании. Из-за сильного ветра его чуть не задело баннером, но все обошлось. Миллиардер также рассказал, что это был 77-й раз в его жизни, когда он оказался «на волосок от смерти».

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