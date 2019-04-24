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Британский миллиардер оказался «на волосок от смерти»

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Ричард Брэнсон

Британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон едва не погиб при открытии центра своей компании в Майами. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Инцидент произошел 4 апреля во время церемонии открытия железнодорожного вокзала Virgin MiamiCentral. «Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать», — сказал Брэнсон.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер, и, когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы.

В результате произошедшего никто не пострадал. Брэнсон опубликовал видеозапись инцидента в своем Twitter. Миллиардер также рассказал, что это был 77-й раз в его жизни, когда он оказался «на волосок от смерти». До этого британец был в смертельной опасности во время урагана «Ирма», который он пережил на собственном острове в Карибском море.

Ричард Брэнсон — один из богатейших людей Великобритании. Он является основателем и владельцем многопрофильного холдинга Virgin Group, объединяющего десятки бизнес-направлений от издательства книг до авиаперевозок. Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в 5,34 миллиарда долларов. По версии Forbes, оно находится на уровне 4,2 миллиарда.

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