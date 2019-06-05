Помощник Путина назвал миллиардеров дураками и идиотами

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов выяснил имена бизнесменов, через которых утекло предложение изъять у 14 компаний более 500 миллиардов рублей. Об этом он сообщил Forbes.

Он уточнил, что бумага попала к бизнесменам из-за утечки из правительства. Называть конкретные имена он не стал, чтобы не обваливать акции.

По мнению Белоусова, предприниматели неправильно его поняли, а передача информации журналистам вызвала эффект «гранаты, брошенной в курятник». Он отметил, что, если бы до того, как «вылить в прессу», позвонили ему, он бы все правильно объяснил, но они «даже не додумались».

«Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — сказал помощник Путина.

В прошлом году сообщалось, что Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 миллиардов рублей сверхдоходов. Было заявлено, что эти средства пустят на финансирование реализации майского указа.

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