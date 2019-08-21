Apple пошла против Трампа ради денег

Американская корпорация Apple находится на последней стадии тестирования OLED-дисплеев для iPhone производства китайской BOE Technology Group. Ее продукцией Apple хочет заменить экраны от Samsung, пишет Nikkei.

Источник издания утверждает, что решение по экранам примут к концу года. Но сам факт того, что испытания дошли до такой стадии, говорит о высокой вероятности смены поставщика. Для китайской компании контракт с Apple, которая считается одним из самых требовательных к качеству производителей смартфонов, стал бы большим успехом.

Такие OLED-дисплеи не производят ни в США, ни в Японии. Из-за этого Apple закупает их в Южной Корее — у Samsung, который занимает более 90 процентов рынка, и LG. Успешные тесты продукции BOE также позволят Apple надавить на своего нынешнего партнера и по совместительству основного конкурента, чтобы заставить его снизить цены.

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Основанная в 1993 году BOE Technology Group в последние годы получила десятки миллиардов долларов от китайских властей. Пекин с помощью компании пытается освоить новое звено в цепочке производства бытовой электроники. Рынок OLED-дисплеев растет очень быстро. По данным IDTechEx, в этом году он достигнет 30 миллиардов долларов, что на 4,5 миллиарда больше, чем в прошлом. Сейчас BOE поставляет дисплеи для Mate X — флагманского смартфона китайской компании Huawei, соперника Samsung Galaxy Fold. Также с 2017 года LCD-экраны производства BOE устанавливают на MacBook и iPad. Они выдерживают конкуренцию со стороны традиционных участников рынка, таких как Samsung, LG, JDI и Sharp.

В материале говорится, что Apple станет использовать OLED-дисплеи во всех новых смартфонах, которые представят в следующем году. Вероятно, если BOE успешно пройдет испытания, то именно китайцы станут поставщиками экранов. Но перед этим они могут заняться выпуском дисплеев для ремонта и замены в старых моделях iPhone. Дисплей является самым дорогостоящим компонентом iPhone. В модели iPhone X на него приходится около 30 процентов стоимости.

Во вторник, 20 августа, президент США Дональд Трамп призвал Apple перенести производство из Китая. На встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом глава Белого дома заявил, что власти серьезно помогают корпорации, но если та не послушается в вопросе переноса мощностей из Китая, то ее ожидают проблемы. До этого Трамп после личного разговора с главой Apple Тимом Куком рассказал, что аргументы собеседника в вопросе пошлин против Китая заставили его задуматься.

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