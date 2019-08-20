Экономика
 
Последние новости
Трамп рассказал об обиженном на Путина Обаме
Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США
Обматеривший Путина ведущий отказался извиняться
«Барселона» сочла своего нападающего неисправимым
Ученые пожаловались на проблемы при изучении каннабиса
Президент Италии принял отставку премьера
Умерла актриса Александра Назарова
Российская певица утонула в Приморье
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Новости партнеров

Apple попросили уйти из Китая

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Слова американского лидера передает ТАСС.

Он заявил, что способен оказывать подобным компаниям поддержку лишь непродолжительное время, «пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая».

19 августа Трамп рассказал об аргументах по поводу новых пошлин против Китая, которые привел глава Apple Тим Кук. По его словам, заградительные меры дадут, в частности, конкурентное преимущество главному сопернику американской корпорации, южнокорейской компании Samsung.

В июле стало известно, что Китай обеспечил Apple 20 процентов доходов за 2018 год.

С 1 сентября США вводят 10-процентные пошлины на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов. Впервые за время торговой войны они затронут широкий спектр потребительских товаров. По отдельным категориям товаров, таким как ноутбуки, смартфоны, игровые консоли, некоторые бренды обуви и одежды введение санкций отложено до 15 декабря. Трамп объяснил такое решение нежеланием портить американцам рождественский шопинг. Китай не оценил послабление и пообещал принять ответные меры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Apple вступился за Китай и достучался до Трампа
Apple сочли бесперспективной компанией
Торговая война с Китаем лишила Apple прибыли
Другие материалы рубрики
Экономика00:0319 августа

Взаимная вражда

США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
20:2720 августа

Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»

19:5120 августа

Украинцев попросили затянуть газовые пояса

19:2420 августа

Трамп «зачитал рэп» в поддержку прав Китая на Гонконг

Экономика16:3720 августа

Привкус золота

Судьбу Итакинского месторождения решит суд
18:3220 августа

Huawei заявила о нахождении «между жизнью и смертью»

17:4620 августа

Украина нашла выход из энергетического коллапса без России

16:4320 августа

Китай нашел новый способ противостоять США в торговой войне

Экономика00:0117 августа

На износ

Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
15:3720 августа

Названы регионы с самыми большими расходами на еду

14:1220 августа

Построенный российским олигархом аэропорт оказался слишком дорогим для россиян

12:1120 августа

Медведев уволил скандального замглавы Пенсионного фонда

Россия
Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США
Элина Дилявирова«Если все мои медали повесить, шея оторвется»
Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Россиянина сделали бездомным со второго раза
Владимир Путин«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Российский пилот рассказал о посадке горящего самолета в клеверное поле
«Спасти Россию от распада»
 
Путин назвал провалом ситуацию в первичном звене здравоохранения
Все материалы
Мир
Назван главный претендент на должность посла США в России
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Трамп захотел вернуть Россию в «Большую восьмерку»
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Назван срок новой встречи «Нормандской четверки»
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
ИГ предрекли новый взлет
Все материалы
Бывший СССР
Кличко намерен переизбраться мэром Киева и построить свой Диснейленд
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
Зеленский собрался платить пенсии живущим в Израиле украинцам
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Главу офиса Зеленского допросят по поводу взятки от покровителей Кличко
На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Все материалы
Экономика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Украинцев попросили затянуть газовые пояса
Привкус золота
Судьбу Итакинского месторождения решит суд
Трамп «зачитал рэп» в поддержку прав Китая на Гонконг
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Huawei заявила о нахождении «между жизнью и смертью»
Все материалы
Силовые структуры
Полицейский застрелил подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Российский водитель сбил трех паралимпийцев-колясочников
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковник из Крыма почесал голову наградным пистолетом и поплатился
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
Российской «бумажной» сверхтяжелой ракете нашли задачу
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Ученые приблизились к созданию живых «фабрик»-мутантов
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Найдено лекарство против особо опасного и трудноизлечимого рака
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
«Железный кулак» новых израильских бронетранспортеров показали в действии
Все материалы
Спорт
«Барселона» сочла своего нападающего неисправимым
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
Нападающий лениво подошел к точке и реализовал пенальти
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
«Зенит» купил за 50 тысяч рублей футболиста стоимостью в три миллиона евро
Все материалы
Культура
Новый фильм о Джеймсе Бонде обзавелся названием
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Звезда «Аббатства Даунтон» сыграет русского участника «Евровидения» в комедии
Ослепительная восьмерка
 
Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер отреагировал на увольнение обматерившего Путина ведущего
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Дочь забыла в спальне БДСМ-аксессуар и была пристыжена матерью
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Самый завидный жених Tinder обрел счастье в реальной жизни
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Популярный плеер на компьютере поставил безопасность пользователей под угрозу
Все материалы
Ценности
Звезда «Игры Престолов» нарядилась в день рождения мужа в платье как у его бывшей
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Белла Хадид снялась в новой рекламе нижнего белья
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Victoria’s Secret «украла» дизайн белья у люксового бренда и опозорилась
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Девушка проехала обнаженной на кузове Ferrari и попала на видео
Все материалы
Путешествия
Отец затянутой в бассейн россиянки рассказал о ее здоровье
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Туристка отметила день рождения на Ибице и впала в кому
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Вылетевший из России самолет развернулся в аэропорт из-за повреждений
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри
Все материалы
Из жизни
Кровожадный крокодил стащил свинью с берега и уплыл с ней
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
В России нашли капсулу времени
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу
Все материалы
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Toyota привезет в Россию роскошный 10-местный минивэн
В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Все материалы
Дом
«Тинькофф» сорвал рекордную сделку по недвижимости в Москве
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Напуганные кризисом москвичи устроили бум на рынке жилья
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
На рынке ипотеки произошел обвал
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Россияне не испугались потери работы из-за роботов
«Почта России» начала применять электронный почтовый знак оплаты
Все материалы