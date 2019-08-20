Apple попросили уйти из Китая

Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Слова американского лидера передает ТАСС.

Он заявил, что способен оказывать подобным компаниям поддержку лишь непродолжительное время, «пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая».

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19 августа Трамп рассказал об аргументах по поводу новых пошлин против Китая, которые привел глава Apple Тим Кук. По его словам, заградительные меры дадут, в частности, конкурентное преимущество главному сопернику американской корпорации, южнокорейской компании Samsung.

В июле стало известно, что Китай обеспечил Apple 20 процентов доходов за 2018 год.

С 1 сентября США вводят 10-процентные пошлины на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов. Впервые за время торговой войны они затронут широкий спектр потребительских товаров. По отдельным категориям товаров, таким как ноутбуки, смартфоны, игровые консоли, некоторые бренды обуви и одежды введение санкций отложено до 15 декабря. Трамп объяснил такое решение нежеланием портить американцам рождественский шопинг. Китай не оценил послабление и пообещал принять ответные меры.

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