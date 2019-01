Торговая война с Китаем лишила Apple прибыли

Компания Apple впервые за последние десять лет столкнулась со снижением выручки и прибыли, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на отчетность компании.

Выручка по отношению к первому кварталу 2018 года упала на 4,5 процента до 84,3 миллиарда долларов, прибыль сократилась с 20,06 миллиарда долларов до 19,97 миллиарда долларов. В качестве главной причины называют спад продаж в Китае — там выручка за год упала на 5 миллиардов долларов (до 13,17 миллиарда долларов).

Ранее 30 января глава компании Тим Кук заявил о планах снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в тех странах, где сильно вырос курс доллара. Где именно, он не уточнил, но, возможно, речь идет о России, Турции, Бразилии и Китае.

В начале декабря прошлого года Apple получила судебный запрет продавать старые модели iPhone на территории Китая — 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. В качестве истца выступила компания Qualcomm, которая занимается производством чипов, — она обвинила Apple в нарушении патентов.

О том, что торговая война США с Китаем может негативно повлиять на прибыль компании предупреждали еще в августе. В отчете Apple сообщалось, что «споры в области международной торговли могут привести к повышению тарифов и усилению протекционистских мер, что, в свою очередь, негативно повлияет на деятельность компании».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!