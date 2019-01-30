Apple собралась удешевить iPhone в России

Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару. Об этом заявил глава Apple Тим Кук агентству Reuters.

Такое решение компания принимает во второй раз за 12-летнюю историю гаджета. Она рассчитывает остановить снижение продаж устройств на некоторых рынках. Речь идет, возможно, о России, Турции, Бразилии и Китае, отмечает издание — Apple ранее сообщала, что валюты в этих странах потеряли позиции. Кук, однако, не уточнил, какие именно страны имеются в виду, но торговые представители компании в Китае уже начали сбивать цены.

Топ-менеджер пояснил, что Apple выпустила новый iPhone XS в сентябре по той же цене, что и предыдущую модель iPhone X в 2017 году — за 999 долларов. Это сработало для американцев, но, к примеру, в Китае и Турции, где местная валюта значительно упала по отношению к доллару, такая мера сделала iPhone даже дороже, чем годом ранее.

Когда Apple начнет удешевлять устройства, пока не уточняется.

Кук сделал это заявление на фоне информации о первом за десять лет падении выручки в ключевой период праздников. Темпы роста по сравнению с предыдущими годами замедлились.

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