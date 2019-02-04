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В России подешевели iPhone

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Российские ретейлеры снизили цену на iPhone Xr до 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Стоимость модели в минимальной версии на 64 гигабайт снизилась примерно на восемь процентов — до 60 тысяч рублей. Версия смартфона на 128 гигабайт в некоторых магазинах теперь стоит 66 тысяч рублей, а на 256 гигабайт — 73 тысячи.

Цена смартфона изменилась на сайтах официальных партнеров Apple, однако на сайте самой компании цена осталась прежней и начинается от 66 тысяч рублей. Также у официальных продавцов подешевели iPhone Xs и Xs Max на 6-10 тысяч рублей.

В конце января глава Apple Тим Кук во время квартального отчета объявил о планах снизить цену на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару. Такое решение компания принимает во второй раз за 12-летнюю историю гаджета на фоне информации о первом за 10 лет падении выручки в ключевой для продаж период праздников.

В ноябре 2018 года также сообщалось, что из-за низких продаж новых iPhone компания Apple вернет на рынок прошлогодний iPhone X в некоторых регионах. Вместе с тем тогда была снижена цена на iPhone Xr в Японии — операторам связи были предложены льготные условия.

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Предыстория: Apple собралась удешевить iPhone в России
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