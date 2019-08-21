Молодой отец полежал в ванне и крупно обогатился

Житель английского города Ройал-Лемингтон-Спа, графство Уорикшир, сыграл в лотерею, пока мылся в ванне, и сорвал джекпот. Об этом сообщает The Sun.

19-летний Сэм Лоутон (Sam Lawton) утверждает, что впервые в жизни участвовал в подобном розыгрыше. «Я лежал в ванне и подумал, а почему бы и не попробовать, — вспоминает он. — Я скачал на телефон приложение National Lottery, закинул на счет десятку фунтов стерлингов (80 рублей — прим. «Ленты.ру») и сыграл, позволив компьютеру выбрать числа за меня».

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Чуть позже Лоутон проверил результаты игры и узнал, что выиграл 120 тысяч фунтов стерлингов (9,7 миллиона рублей). «Я никогда не играл в лотерею, поэтому я подозвал свою девушку Конни, чтобы она взглянула. Но она, как и я, ничего в этом не понимала, — рассказывает победитель. — Тогда мы позвонили ее брату Крейгу, который уже долгое время играет в National Lottery».

Крейг подтвердил, что пара действительно сорвала крупный куш. Теперь молодые родители годовалого ребенка планируют вложить часть призовых денег в приобретение дома, а остальное потратить на покупку автомобиля. «Победа в лотерее позволит мне получить водительское удостоверение и сразу обзавестись машиной. Невероятно!» — заключил Лоутон.

Ранее в августе сообщалось, что житель американского штата Миссури решил отметить десятую годовщину свадьбы покупкой лотерейного билета и сорвал джекпот. Мужчина стал обладателем миллиона долларов (66,4 миллиона рублей по текущему курсу).

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