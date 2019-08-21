Автор хита I Gotta A Feeling умер от рака

Умер композитор и соавтор Дэвида Гетты Фред Ристер. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте диджея.

«Мы с Фредом Ристером разделили одни из самых важных и красивых моментов в моей жизни. Вместе мы создали трек I Gotta A Feeling, который 16 недель оставался на первых местах американских чартов, а также Memories или When Love Takes Over. Эти записи изменили танцевальную музыку и поп-культуру», — написал Гетта.

Он добавил, что музыкант был самым верным человеком, которого он когда-либо встречал. Диджей также отметил, что композитор был талантливым, щедрым и сдержанным. «Мне очень одиноко, я плачу в своей постели, но думаю, что так будет лучше, потому что рак причинял ему много страданий», — говорится в посте диджея.

Ристер долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. В 2017 году он заявил, что отказывается от лечения.