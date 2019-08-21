Российский город атаковал град

Говорит СНЕЖИНСК (Метроград Снежинск) / ВКонтакте

В городе Снежинск Челябинской области вечером 20 августа и ночью 21 августа прошел град. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Подслушано в Снежинске» во «ВКонтакте».

По словам жителей, некоторые автомобили после града потеряли таблички с госномерами, на некоторых машинах появились вмятины. Часть улиц осталась без электричества. Град также повредил урожай и деревья в городе, пишет «Комсомольская правда». Он также задел некоторых местных жителей.

«Нам с женой и ребенком не повезло: были на улице, когда с неба посыпались эти булыжники. По голове нормально так прилетало, я вам скажу. Я дочке голову руками старался закрывать, но ей в плечо сильно прилетело — несколько синяков есть», — рассказал местный житель Антон Малинин.

20 августа МЧС предупредило об ухудшении погоды на Южном Урале. Жителям сообщили о надвигающемся сильном ветре, дожде и вероятности града.

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