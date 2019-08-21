В Россию вернулись ларьки

За последние три года количество торговых киосков в крупных российских городах выросло почти на треть, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «2ГИС».

Самую впечатляющую динамику показал Волгоград, где число киосков выросло на 76 процентов. На втором и третьем местах Воронеж и Екатеринбург — прирост составил 48 и 47 процентов соответственно.

Меньше всего прирост ощутим в Москве (19 процентов), Перми (16 процентов), Санкт-Петербурге (13 процентов) и Омске (10 процентов). Опрошенные газетой эксперты связывают отставание Москвы и Петербурга с изменившимися правилами размещения нестационарных объектов торговли. В Перми власти также активно борются с ларьками.

Отмечается, что специализация нестационарной торговли разнится от города к городу. Например, в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе лидируют киоски по продаже прессы, а в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже больше всего киосков с фастфудом.

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