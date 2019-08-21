РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге

В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка. Об этом сообщает Topspb.tv.

По словам главы храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины, протоирея Петра Мухина, в этом вопросе окончательное слово остается за местными жителями.

«Инициатива жителей Красногвардейского района о строительстве храма остается значимой и является единственно правильной. Что касается альтернативного участка, этот вопрос будет обсуждаться, и будет решен», — отметил он.

Ранее в августе временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приезжал в Малиновку, чтобы обсудить ее будущее с горожанами. Кроме того, он внес в заксобрание законопроект о признании территории парка зеленым насаждением общего пользования городского значения.

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