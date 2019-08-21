Названы новые пронзающие людей частицы

Физики Калифорнийского университета выдвинули гипотезу, согласно которой сквозь Землю постоянно проходят частицы темной материи, называемые магнитными монополями. Ученые также предложили способ обнаружения таких частиц. Об этом сообщает издание Live Science.

По словам ученых, предыдущие гипотезы, предлагающие кандидатов на роль частиц темной материи, не оправдали надежд, поэтому поиски нужно продолжать. Например, массивная слабовзаимодействующая частица, или вимп, долгое время была одним из самых популярных кандидатов, однако до сих пор никто не выявил признаки ее существования в ускорителях частиц. Другим вариантом были темные фотоны, которые легче электронов.

Согласно новой гипотезе, частицы темной материи представляют собой аналог магнитных монополей. Последние также являются гипотетической элементарной частицей, которая представляет собой отдельно взятый полюс магнита. При этом темные монополи испускают темные фотоны, которые могут превращаться в обычные фотоны, поглощаемые электронами. Последние, в свою очередь, создают интерференционную картину, которую можно наблюдать с помощью электронно-лучевых микроскопов.

Однако темные монополи должны обладать достаточно сильным магнитным полем. Возможно, они проходят вблизи Солнца, получают от звезды энергию и затем попадают на Землю. При этом через участок, по размеру сравнимый с детекторами микроскопа, проходят до пяти частиц в день. По словам ученых, сам микроскоп, который способен обнаружить интерференцию, должен обладать разрешением в пять раз большим, чем обладает современное оборудование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



