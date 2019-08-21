Жилье в центре Нью-Йорка начали распродавать за бесценок

Цены на квартиры в финансовом квартале Нью-Йорка обвалились на фоне избытка предложения, вызванного несколькими бумами в строительстве. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, квартиры в этом районе продаются дольше, чем в среднем по рынку, и обычно уходят по цене ниже первоначально заявленной.

Район Уолл-Стрит пережил несколько волн восстановления после теракта 11 сентября 2001 года. Каждая из них сопровождалась ожиданиями по росту спроса на квартиры в этом квартале. Местные девелоперы в ожидании спроса со стороны сотрудников компаний, имеющих офисы на Уолл-Стрит, и иностранцев строили и продолжают строить новые высотные жилые дома, а также переоборудуют бывшие офисные площади под жилые помещения.

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Кризис разразился после того, как многие компании решили перенести офисы в район центрального Манхэттена и «утянули» за собой сотрудников, которые ранее предпочитали жить поближе к работе. Спрос со стороны нерезидентов, на которых также было рассчитано строительство, также упал. Как пояснил сотрудник компании Warburg Realty Стивен Готлиб, строительство жилых площадей на Уолл-Стрит велось так активно, что все, кто хотел приобрести здесь жилье, уже давно это сделали.

В результате потери части клиентской базы застройщики были вынуждены переориентироваться на другую категорию покупателей — вместо состоятельных работников Уолл-Стрит они начали строить для рядовых аналитиков и служащих средней руки. Однако им вместо апартаментов с большими площадями были необходимы маленькие квартиры. В результате в настоящее время рынок жилой недвижимости Уолл-Стрит наводнили однокомнатные или двухкомнатные квартиры.

По данным отчета Corcoran Group, средняя цена на новые квартиры в финансовом квартале упала на 46 процентов, а на «вторичку» — на 11 процентов по сравнению со вторым кварталом 2018 года. В настоящее время один квадратный фут (0,09 квадратного метра) продается по цене не более 1,6 тысячи долларов, что является самой низкой ценой с 2013 года. Однако такой вариант размещения идеально подходит для одного человека или молодой семьи, которые хотят жить в районе Манхэттен, поскольку он представляет лучшее соотношение цены и качества, пишет агентство.

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