Рудковская призвала Netflix осторожнее шутить в комедии про «Евровидение»

Музыкальный продюсер певца Димы Билана Яна Рудковская посоветовала создателям комедии о конкурсе «Евровидение» быть аккуратнее с юмором. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Он не должен быть черным или глупым, не должен никого оскорблять. Когда фильм выйдет на экраны, я его непременно посмотрю, но какую дам оценку — пока не могу сказать», — сказала Рудковская, добавив, что ей в принципе не нравится комедийный жанр, она предпочитает историческое кино.

Материалы по теме Хватит это смотреть Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть

Продюсер также подчеркнула, что с большим трепетом относится к фестивалю: «Это не конкурс художественной самодеятельности, а настоящее соревнование, где должно быть определенное количество людей на сцене, где нужно отрабатывать каждое движение — помнить, в какую секунду в какую камеру ты должен смотреть. Все вовсе не так просто, как кажется со стороны, поэтому нам сложно представить все это в виде комедии и трудно относиться к такой серьезной истории с юмором».

20 августа стало известно, что Netflix займется созданием комедии «Евровидение». Российского участника по имени Александр Лемтов сыграет актер Дэн Стивенс. СМИ предположили, что его образ списан с певца Сергея Лазарева. Среди других участников проекта — Уилл Феррелл, Пирс Броснан и Рэйчел МакАдамс.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!