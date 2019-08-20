Звезда «Аббатства Даунтон» сыграет русского участника «Евровидения» в комедии

Актер Дэн Стивенс, известный по ролям в сериале «Аббатство Даунтон» и фильме «Красавица и чудовище», сыграет российского участника «Евровидения» в одноименной комедии Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Персонаж Стивенса получил имя Александр Лемтов. Российские СМИ предполагают, что он будет списан с певца Сергея Лазарева, дважды представлявшего Россию на «Евровидении».

Кроме Стивенса, в комедии, которая пародирует европейский музыкальный конкурс, играют Уилл Феррелл, Пирс Броснан и Рэйчел МакАдамс. Ферреллу и МакАдамс достались роли исландских музыкантов, а Броснану — отца персонажа Феррелла и «самого красивого человека в Исландии».

В качестве режиссера «Евровидения», съемки которого уже начались в Великобритании и Исландии, выступает ранее снявший комедии «Шанхайские рыцари» и «Незваные гости» Дэвид Добкин.

Следующее «Евровидение» должно пройти в Нидерландах, так как в 2019 году победу в конкурсе одержал представитель этой страны. Дункан Лоуренс исполнил композицию Arcade и нарушил правило фестиваля — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Европейский вещательный союз не стал аннулировать победу артиста.

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