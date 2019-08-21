Командира спецназа Росгвардии приговорили за злоупотребления

Бывшего командира отряда Центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом в среду, 21 августа, сообщили «Ленте.ру» в Преображенском суде Москвы.

По версии следствия, подполковник Роман Егоров с февраля по декабрь 2017 года получил от одного из основателей компании «М-Видео» Павла Бреева 2,5 миллиона рублей — по 250 тысяч рублей ежемесячно. За эти деньги бойцы отряда ЦСН круглосуточно обеспечивали защиту бизнесмена и его семьи, хотя формально заключенный договор предусматривал лишь охрану его имущества. Бойцы жили на территории усадьбы бизнесмена, а также сопровождали самого Бреева, и его жену и детей во всех поездках по Москве и Московской области.

Следствие расценило действия подполковника как получение взяток. Гособвинение просило для офицера 10 лет лишения свободы и штраф в размере пяти миллионов рублей. Однако суд с такой трактовкой не согласился, и снял обвинения в получении взяток, изменив статью обвинения на другую, более мягкую — «злоупотребление должностными полномочиями».

Наказание назначалось с учетом заслуг Романа Егорова (он ветеран боевых действий, участник освобождения заложников «Норд-Оста», у него на иждивении находятся престарелые родители и трое несовершеннолетних детей), а также с тем, что действиями офицера материальный ущерб Росгвардии причинен не был.

Преступление было выявлено в ходе следствия по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити» в ноябре 2017 года, участниками которой стали бойцы спецназа ФГУП «Охрана». В результате пять человек получили тяжелые травмы, еще один после оказания медицинской помощи был отпущен, но через четыре дня скончался от последствий ранения. Сам Егоров был задержан в мае 2018 года, тогда же отряд был расформирован.

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