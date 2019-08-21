Луанда помирила Уганду и Руанду

Руанда и Уганда подписали соглашение, нацеленное на прекращение застарелой вражды между странами. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, подписи под документом поставили руандийский президент Поль Кагаме и его угандийский коллега Йовери Кагута Мусевени. Церемония прошла в Луанде — столице Анголы. На ней присутствовали также ангольский лидер Жуан Лоренсу и глава Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди. Какие-либо подробности пакта не приводятся.

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Напряженность в отношениях между Руандой и Угандой, которые были сложными уже более 20 лет, усилилась в начале года. Причиной стали обвинения, выдвинутые руандийским правительством: власти заявили, что Кампала якобы оказывала помощь оппозиционной партии «Национальный конгресс Руанды», а также спонсировала оружием повстанцев, причастных в геноциду 1994 года.

Кроме того, в Кигали заявили о преследовании руандийцев в Уганде. Последняя в ответ указывала, что лишь проводит операции по обеспечению безопасности.

В итоге Руанда ввела ограничения на посещение своими гражданами Уганды из соображений безопасности. Кроме того, в феврале был закрыт самый оживленный контрольно-пропускной пункт на границе стран — Катун, запрещен оказался и въезд угандийским грузовым автомобилям с товарами. В июне погранпереход ненадолго открывали для фур, однако вскоре вновь закрыли. Уганда из-за подобных действий обвинила соседей в введении торгового эмбарго.

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