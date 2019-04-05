Руанда пощадила отказавшихся рожать женщин

Президент Руанды Поль Кагаме помиловал сотни девушек и женщин, получивших тюремные сроки из-за абортов. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в общей сложности помилование касается 367 человек. Это люди, осужденные за прерывание беременности, помощь при аборте и детоубийство, связанное с этими действиями. Президент рассказал о своем решении на заседании правительства 3 апреля. Ожидается, что заключенные будут освобождены в ближайшее время.

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Правозащитники приветствовали новую меру, назвав Руанду «колыбелью прав женщин». При этом эксперты отметили, что заключение сделавших аборт женщин — явное нарушение прав человека. Более того, ранее некоторых арестовывали даже в тех случаях, когда случались выкидыши.

В августе прошлого года правительство Руанды внесло в Уголовный кодекс изменения. До этого тюремное заключение ожидало всех, кто делает аборт, а также тех, кто помогает прерывать беременность. По новому закону, процедура разрешается в случаях изнасилований, принудительного брака, кровосмешения или когда беременность представляет опасность для здоровья матери или плода. Кроме того, ранее последнее слово оставалось за судом, теперь же требуется консультация врача.

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