Китайского ребенка поймали на контрабанде крови

В Китае ребенка поймали на попытке вывезти из страны образцы крови беременных женщин. Видео с кадрами проверки девочки было размещено в том числе на сайте таможни города Шэньчжэнь на границе с Гонконгом.

Издание Sixth Tone передает, что 12-летняя китаянка пыталась вывезти образцы через порт Луоху еще 23 февраля, однако известно об этом стало лишь сейчас. Сотрудники таможни обнаружили в общей сложности 142 пробирки с кровью, когда «просветили» школьную сумку девочки при помощи рентгена.

Юная пассажирка объяснила, что пронести их через границу ее попросил некий мужчина и пообещал ей за это заплатить.

Как оказалось, девочка пыталась пройти контроль с образцами, взятыми у беременных женщин. Об этом свидетельствовали документы, приложенные к пробиркам, затем это подтвердила экспертиза. Издание отмечает, что в Китае законом запрещено узнавать пол ребенка до его рождения, чтобы женщины не делали аборт в случае нежелательного результата. Некоторые будущие родители стремятся отправить образцы в Гонконг, где подобные анализы разрешены.

Daily Mail пишет, что сотрудники таможни обратили внимание на юную курьершу из-за того, что она путешествовала в одиночку и с большой тяжелой сумкой.

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