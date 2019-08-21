Журналиста Playboy перестали пускать в Белый дом

Корреспондент журнала Playboy Брайан Карем подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за приостановление действия его постоянного пропуска, который необходим для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции американского лидера. Об этом сообщил адвокат журналиста Тед Бутрус в своем Twitter-аккаунте.

В начале текущего месяца Белый дом сообщил Карему о том, что действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. Причиной этому послужила ссора корреспондента с бывшим заместителем помощника главы США. Карем обжаловал решение властей, написав соответствующее письмо Гришэм, однако его прошение было отклонено.

«Сегодня мы подали иск против президента Трампа и пресс-секретаря Стефани Гришэм с просьбой к федеральному окружному суду Вашингтона вынести постановление о немедленном восстановлении действия пропуска журналиста Playboy Брайана Карема и наложить запрет на продолжающиеся нарушения его прав, гарантированных первой и пятой поправками к Конституции США», — написал Бутрус.

В защиту журналиста выступили Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) и международная организация «Репортеры без границ».

В ноябре прошлого года журналист телеканал CNN Джим Акоста поспорил с Трампом во время пресс-конференции, после чего Белый дом отозвал у журналиста аккредитацию. «Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — заявил американский лидер. После этого CNN подал в суд на Трампа, потребовав немедленно восстановить аккредитацию журналиста. Руководство издания утверждало, что поступок администрации главы США нарушает первую и пятую поправки к Конституции США.

Первая поправка гарантирует свободу слова, а пятая гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство.

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