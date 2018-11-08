Журналист устроил скандал в Белом доме и лишился аккредитации

Белый дом отозвал аккредитацию у журналиста CNN после того, как он поспорил с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter-аккаунте.

По информации CNN, речь идет о корреспонденте Джиме Акосте. Отвечая на вопрос журналиста, Трамп назвал движение каравана завоеванием и отметил, что им стоило бы войти в страну легально. Он подчеркнул, что США нуждается в людях.

Акоста перебил президента и напомнил, что мигранты находятся в сотнях милях, что нельзя назвать завоеванием. «Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — подчеркнул глава государства и запретил корреспонденту дальше задавать вопросы.

После этого сотрудница Белого дома Сара Хакаби предприняла несколько попыток, чтобы забрать микрофон из его рук, однако журналист продолжал спорить с Трампом. «CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, невоспитанный человек. <...> Как вы обращались с Сарой Хакаби — это ужасно, и то, что вы делаете с другими людьми — это ужасно. Когда вы сообщаете фейковые новости, <...> вы — враг народа», — заключил президент США.

Сандерс добавила, что администрация президента верит в свободу слова, но никогда не будет мириться с неуважительным отношением к своим сотрудникам.

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