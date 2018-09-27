Трамп попытался заставить журналиста благодарить себя и потерпел фиаско

Amicus Humani Generis / YouTube

Президент США Дональд Трамп пренебрежительно высказался о крупной газете и поссорился с репортером газеты The New York Times во время пресс-конференции. Об этом сообщается на сайте издания.

На мероприятии глава Белого дома передал слово сотруднику издания Марку Ландлеру (Mark Landler), заметив, что делает это, чтобы «чествовать газету, которую я когда-то любил». Перед этим он неоднократно заметил, что издание The New York Times «гибнет».

«Мы вроде как процветаем, а не гибнем сейчас», — парировал Ландлер, взяв в руки микрофон. «О, вы отлично справляетесь. Скажите: "Спасибо, господин Трамп"», — ответил президент. Однако журналист заявил, что воздержится от этого.

В материале The New York Times журналисты заметили, что президент США часто непозволительно ведет себя в отношении журналистов. По их словам, он неоднократно давал понять, что считает их «врагами народа». Репортеры вспомнили, что Трамп называл в деловой беседе журналиста Рахима Рашиди (Rahim Rashidi), курда по национальности, Мистером Курдом.

Фрагмент словесной перепалки на пресс-конференции, опубликованный на YouTube, вызвал восторг у сторонников Трампа. «Боже, я люблю нашего президента», — писали они, отмечая, что он достойно вел себя с оппозиционно настроенными сотрудниками СМИ.

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