Интернет и СМИ
 
Последние новости
Казаков с Северного Кавказа распекли из-за земель
Выпавший в Москве град оказался снегом 
Российский подросток заплатит 10 миллионов рублей за подожженный на свалке диван
Пошлины Трампа ударили по американскому автопрому
В Канаде отменили введенный после победы над Гитлером запрет
Депутатов пожурили за селфи во время заседания
Американский летчик устроил погоню под метамфетамином
Кличко посмотрел бой Поветкина с Джошуа и пожалел о завершении карьеры
Названы крупнейшие компании России
США указали на место России у Луны
Новости партнеров

Трамп попытался заставить журналиста благодарить себя и потерпел фиаско

Перейти в «Мою Ленту»
Amicus Humani Generis / YouTube

Президент США Дональд Трамп пренебрежительно высказался о крупной газете и поссорился с репортером газеты The New York Times во время пресс-конференции. Об этом сообщается на сайте издания.

На мероприятии глава Белого дома передал слово сотруднику издания Марку Ландлеру (Mark Landler), заметив, что делает это, чтобы «чествовать газету, которую я когда-то любил». Перед этим он неоднократно заметил, что издание The New York Times «гибнет».

«Мы вроде как процветаем, а не гибнем сейчас», — парировал Ландлер, взяв в руки микрофон. «О, вы отлично справляетесь. Скажите: "Спасибо, господин Трамп"», — ответил президент. Однако журналист заявил, что воздержится от этого.

В материале The New York Times журналисты заметили, что президент США часто непозволительно ведет себя в отношении журналистов. По их словам, он неоднократно давал понять, что считает их «врагами народа». Репортеры вспомнили, что Трамп называл в деловой беседе журналиста Рахима Рашиди (Rahim Rashidi), курда по национальности, Мистером Курдом.

Фрагмент словесной перепалки на пресс-конференции, опубликованный на YouTube, вызвал восторг у сторонников Трампа. «Боже, я люблю нашего президента», — писали они, отмечая, что он достойно вел себя с оппозиционно настроенными сотрудниками СМИ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘I Could Be Doing This All Day.’ Trump Delights in Sparring With the Press
Путин и Трамп оказались в одной матрешке на обложке Time
Сын Трампа упрекнул умершего год назад журналиста
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0324 сентября

«Интернет потерпел крах»

В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
11:5726 сентября

Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети

12:2726 сентября

«Рамблер» отпраздновал свое 22-летие спецпроектом

15:5325 сентября

На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище

Интернет и СМИ00:0220 сентября

«Я просто надеюсь, что там не бомба»

Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
11:0626 сентября

Верблюд взбесился и чуть не затоптал двух журналистов во время съемок

08:0126 сентября

Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу

14:4725 сентября

Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск

Интернет и СМИ00:02 9 сентября

«Меня либо убьют, либо выгонят из города»

Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
18:5325 сентября

Модератор соцсети заработала психическое заболевание из-за просмотра картинок

06:0026 сентября

Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства

20:5025 сентября

Крики «испуганных» сосисок заворожили пользователей сети

Россия
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
В Кремле не забыли взорванного 23 года назад генерала
Объявленных в розыск школьников нашли в компьютерном клубе
Между Чечней и Ингушетией начали сносить посты
Пенсионер сжег мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Любовь Трампа к США назвали бесполезной
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Индия решилась на покупку российских С-400
Американские бомбардировщики полетали у берегов Китая
Турция заявила о нежелании подчиниться санкциям США против России и Ирана
Трамп расхотел дружить с Си Цзиньпином
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
В Киеве рассказали о кусавших губы из-за Порошенко россиянах в ООН
Генерал рассказал о помощи России украинскому флоту
Украина получит от США оружие на сотни миллионов долларов
Украина раскрыла цель создания базы ВМС в Азовском море
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
Не довезли
Компания «Возовоз» близка к фиаско
«Роснефть» и инновации
Концерн раскрыл секреты последних разработок
Корпорация МСП осудила с азербайджанскими коллегами вопросы сотрудничества
Названы крупнейшие компании России
Чувашия поддержит проекты в алюминиевой отрасли
Российский бизнес попросил защиты от Китая
Все материалы
Силовые структуры
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин стал фигурантом дела за продажу шпионской авторучки
Гаишники сбили пешехода и попали на видео
Карельский маньяк сознался в третьем убийстве
Глава МВД наградил двух дагестанских полицейских
Все материалы
Наука и техника
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
США указали на место России у Луны
Сложнейшую дозаправку Су-34 над Крымом сняли на видео
Авианосцы ВМС США оказались небоеспособными
Расшифрованы загадочные египетские письмена
Все материалы
Спорт
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
Хоккеист умер на льду
Украинского футболиста призвали отказаться от интервью на русском
Неймар намазался кремом во время матча и стал мишенью для насмешек
Боец UFC пообещал не трогать матерей соперников
В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол
Тренер «Спартака» отказался видеть в футболистах машины
Все материалы
Культура
«Перемололи этих задротов, они и дернуться не успели»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
Виктор Пелевин Диалоги вагины
Виктор Пелевин о деньгах, счастье и феминизме
Член группы «Кино» назвал аморальной продажу паспорта Цоя за девять миллионов
Актриса из «Стар Трека» рассказала о пережитом в 16 лет изнасиловании
Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом
Актриса Галина Польских попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs
Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась
Объявлен главный цвет осени
Составлен список вечно модных вещей
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Раскрыты главные направления для путешествий в 2019 году
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
Назван самый свадебный город России
Все материалы
Из жизни
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Женщина ради внимания мужа сымитировала беременность, роды, похищение и убийство
В Канаде отменили введенный после победы над Гитлером запрет
Доктора пять часов делали умирающему ребенку массаж сердца и спасли его
Бобр оставил россиян без света
Все материалы
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Первый седан проекта «Кортеж» отправили за границу
BMW объявила российские цены на родстер Z4
Пролежавшие год под землей автомобили в России смогли завести
Все материалы
Дом
Московские цены
Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Аналитики заговорили о новом витке роста цен на жилье в Москве
Ставки по государственной ипотеке выросли
Россиянин нашел оригинальный способ компенсировать аренду жилья и попал под суд
Стал известен внешний облик домов в районах реновации
Все материалы