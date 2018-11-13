Ненавистное Трампу СМИ подало на него в суд

Телеканал CNN подал в суд на президента США Дональда Трампа, потребовав немедленно восстановить аккредитацию журналиста Джима Акосты. Об этом стало известно из сообщения на сайте телеканала.

CNN подал иск утром 13 ноября в окружной суд Вашингтона (округ Колумбия). Ответчиками в иске фигурируют сам американский лидер, а также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, замначальника штаба по связям с общественностью Билл Шин, руководитель Секретной службы Рэндольф Аллес и офицер этого ведомства.

«Это не тот шаг, на который мы решились легкомысленно, но действия Белого дома беспрецедентны», — отмечается в заявлении телеканала.

По версии издания, поступок администрации Трампа нарушает первую и пятую поправки к Конституции США. Первая поправка гарантирует свободу слова, а пятая гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство.

8 ноября Акоста поспорил с Трампом во время пресс-конференции, после чего Белый дом отозвал у журналиста аккредитацию. «Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — заявил американский лидер.

В июле журналистке CNN Кейтлан Коллинс запретили работать на пресс-конференции президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера из-за «неуместных» вопросов о российском президенте Владимире Путине и модели Playboy.

Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл ее fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.

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