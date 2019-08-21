Девушка сделала сексуальное фото в переполненном людьми вагоне и прославилась

@benyahr / Twitter

Пользователь под ником Бен Яр (Ben Yahr) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеозапись, на которой девушка позирует перед телефоном на глазах у пассажиров метро. Публикация стала вирусной и собрала миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

На кадрах, размещенных Яром 17 августа, девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках красуется перед камерой смартфона, который она поставила на сиденье в вагоне метро. Вокруг нее сидят пассажиры и следят за происходящим.

Героиня видео, Джессика Джордж (Jessica George), выложила 18 августа полученные фотографии в своем Twitter-аккаунте, прикрепила ссылку на пост Яра и написала: «Спасибо, мистер». После просочившейся в сеть записи у девушки возросло число подписчиков, юзеры восхитились ее уверенностью в себе.

«Теперь она моя королева», — иронично писали одни комментаторы. «Вести себя так на глаза у посторонних — это мощно. Я бы никогда не осмелился на такое», — признавались другие пользователи сети. «Я бы все отдала за такую самоуверенность, как у нее», — добавляли третьи.

Некоторым зрителям не понравилось, что Джордж делала сексуальные снимки, в то время как другие пассажиры без их согласия попадали в кадр. «Ей бы следовало уединиться для таких фотосессий», — сетовали комментаторы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!