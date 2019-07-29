Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео

В восточной части Лондона, Великобритания, женщина разделась догола из-за аномально жаркой погоды. Видео опубликовал пользователь под ником @justchibz в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как голая женщина в легкой обуви переходит дорогу и кричит на впереди идущего мужчину. Автор публикации прокомментировал, что такое можно увидеть только на востоке Лондона.

Пользователи сети с пониманием отнеслись к поведению женщины, спасающейся от жары. «Пекло и не такое с тобой сделает», — шутили одни. «Чувак, я не могу ее судить, на улице адски жарко», — поддерживали другие. «Чувствую, весь Лондон готов последовать ее примеру», — комментировали третьи.

Юзер под ником @band0babyy прислала в ответ на видео фотографию мужчины, который тоже идет по улице абсолютно голый. «Они на одной волне», — иронично объяснила она.

Ранее в июле сообщалось, что в парке Гарнер американского штата Техас женщина оголила грудь и испортила незнакомой семье фотографию. «Грудь, соски, абсолютно все наружу, — сетовала Моника Давила. — Мы пытаемся сохранить в памяти светлые моменты. Но мы не хотим, чтобы женская грудь стала их частью».

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