Родители увезли сына на похороны бабушки и получили штраф

В английском городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, семейную пару оштрафовали за то, что их сын пропустил две недели занятий из-за похорон бабушки. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Кэрол Фоллоус (Carol Follows) и ее муж Дэвид (David) получили штраф в размере 120 фунтов стерлингов (9,7 тысяч рублей) за то, что их девятилетний сын Логан (Logan) пропустил занятия в школе. Британцы утверждают, что заранее предупредили руководство учебного заведения о том, что их ребенок будет отсутствовать на занятиях.

Руководство школы заявило, что мальчик сможет пропустить лишь пять дней, остальные пропуски будут считаться прогулами. В итоге Логан уехал в Южно-Африканскую Республику 20 июня и вернулся 5 июля, пропустив 12 учебных дней.

«Если бы я уехал в отпуск, я бы заплатил штраф, но я брал своего сына, чтобы похоронить его бабушку — я не мог просто оставить его дома. Это неприятно», — отметил Дэвид.

В уведомлении сказано, что если пара оплатит штраф до 6 сентября, то он будет уменьшен вдвое. Однако если они откажутся это сделать, то тогда его размер увеличится до 1000 фунтов стерлингов (81 тысяча рублей). Британцы имеют право оспорить штраф, однако у них на это есть всего три дня: письмо было отправлено 14 августа во время летних каникул, а школа откроется только 3 сентября.

Учебное заведение отказалось комментировать произошедшее. Сами же британцы считают, что таким образом их «наказывают за смерть близкого человека».

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