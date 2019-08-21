Мощная турбулентность и резкая потеря высоты травмировали пассажиров самолета

Около 30 пассажиров самолета, следовавшего из города Порт-Луи (Маврикий), получили травмы из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает местное издание El Mundo.

Инцидент произошел с авиалайнером Airbus A330-343 вечером 20 августа. По словам пассажиров, самолет резко начал падать и потерял 300 метров высоты, из-за чего многие туристы ударились головой, получили несколько ушибов и травм.

«Это наш второй день рождения. Если честно, я думал, что самолет разобьется», — поделился эмоциями один из путешественников.

Однако пилотам удалось вывести самолет из пике и совершить успешное приземление. После посадки в Мадриде 35 пассажирам была оказана медицинская помощь. Некоторых из них госпитализировали в местные больницы Ramón y Cajal, La Paz и Sanchinarro.

В июле в сети появилось видео последствий турбулентности в салоне бизнес-класса Airbus A380 авиакомпании Emirates, выполнявшего рейс из Окленда (Новая Зеландия) в Дубай. На кадрах видеосъемки видны перевернутые тележки с едой, разбитые бутылки, валяющиеся на полу таблички, обозначающие выход, и прочие разрушения. Отмечалось, что самолет попал в зону «неожиданной и сильной турбулентности» через три часа после вылета.

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