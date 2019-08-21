Путин приветствовал Восточный экономический форум – 2019

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к гостям и участникам V Восточного экономического форума, который состоится 4–6 сентября во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы форума.

«В последнее время предпринимаются серьезные, беспрецедентные меры, направленные на поддержку бизнеса в регионе, формирование территорий опережающего развития. Вводятся в эксплуатацию объекты промышленной, социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры, огромное внимание уделяется созданию зоны с особым режимом правового регулирования — свободного порта Владивосток. Укрепляются партнерские связи между деловыми кругами России и стран АТР», — отметил в своем приветствии президент. «Подчеркну, Россия, как крупнейшая евразийская держава, заинтересована в динамичном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и открыта к равноправному диалогу — на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах, по линии ЕврАзЕс, ШОС и АТЭС», — сказал он.

Владимир Путин также выразил уверенность, что в 2019 году форум даст старт новым, перспективным проектам, которые будут содействовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперации. «И, конечно, на его площадках представители федеральных и муниципальных органов власти, предпринимательского и экспертного сообщества смогут на высоком профессиональном уровне наметить подходы и пути реализации национальной программы развития Дальнего Востока», — подчеркнул глава государства.