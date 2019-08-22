Рыбаки выловили пятиметровую акулу весом в тонну

Турецкие рыбаки выловили в Эгейском море пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны. Об этом сообщается на сайте телеканала NTV.

Как отмечается, акула попала в сети в турецкой провинции Чанаккале. Рыбаки были настолько шокированы ее гигантскими размерами, что сделали на память множество фотографий. Большинство видов акул, обитающих в водах Средиземного и Эгейского морей, не опасно для человека.

После улова рыбаки вместе с добычей прибыли в порт Бабакале, где местные жители смогли сфотографироваться с акулой.

22 августа стало известно, что на Гавайских островах акула напала на 27-летнюю женщину и дважды укусила ее. Пострадавшая плавала в бухте Кеалакекуа на расстоянии приблизительно 50 метров от берега. С травмами спины она доставлена в больницу, ее здоровью ничего не угрожает.

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