Акула напала на плавающую женщину и покусала ее

На Гавайских островах акула напала на женщину и покусала ее. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел во вторник, 20 августа. 27-летняя женщина плавала в бухте Кеалакекуа на расстоянии приблизительно 50 метров от берега, когда на нее набросилась хищная рыба и дважды ее укусила. Пострадавшей помогли выбраться на берег и доставили в больницу с травмами спины и правого бедра. Сейчас она находится в стабильном состоянии, ее здоровью ничто не угрожает.

Свидетели описали хищника, и полицейские предположили, что это могла быть рифовая акула длиной около двух метров. Местные рыбаки также отметили, что в это время года в районе много рыбы, которая привлекает морских хищников.

По словам полиции, рядом с заливом размещены предупреждающие о нападении акул знаки. Все пляжи будут закрыты для посетителей в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в городе Нью-Смирна-Бич американского штата Флорида акула покусала ребенка. Мать девочки, сидевшая на берегу, сначала подумала, что дочь шутит. Увидев кровь, она отвезла дочь в больницу, где ей наложили 12 швов.

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