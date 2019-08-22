После массовой драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

После массовой драки с цыганами в Кузбассе полиция возбудила два уголовных дела. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «Интерфакс».

Оба дела возбуждены по статье УК РФ 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Их расследование взяло на контроль руководство главка МВД по области.

В ведомстве отметили, что ранее в полицию обратились медики, к которым поступили мужчины с ножевыми ранениями.

«Телесные повреждения потерпевшие получили в ходе конфликта с местными жителями. Установлено, что драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее», — заявил представитель пресс-службы ведомства.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Источник агентства отметил, что предполагаемый преступник — цыганской национальности.

О массовой драке в кузбасском селе стало известно в среду, 21 августа. По данным правоохранительных органов, в ней приняли участие от 15 до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. Известно, что большинство конфликтовавших находились в нетрезвом состоянии. В результате произошедшего два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы, напавший на них цыган задержан. Для контроля за ситуацией на месте находится ОМОН.

В то же время, по данным Telegram-канала Baza, сотрудники полиции и бойцы спецназа взяли под охрану дом цыган в Подгорном. Вокруг него якобы собрались более 100 мужчин, возмущенных потасовкой между их знакомыми и цыганами. Причиной конфликта стали приставания цыган к девушкам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!