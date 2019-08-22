Массовую драку с участием цыган назвали выдумкой

Глава села Подгорное Кемеровской области Вячеслав Буймов заявил, что в поселении нет конфликта между местными жителями и представителями цыганской общины. Об этом чиновник рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Не было такого. Не было беспорядков с участием цыган. У нас живут граждане России. Работают [правоохранительные] органы всегда. В поселении цыгане есть. Живут, работают как все. Некоторые живут больше тридцати лет. Никаких проблем у нас нет. Все нормально у нас», — отметил Буймов.

Ранее 22 августа сообщалось, что конфликт в Подгорном возник на бытовой почве. Источник ТАСС в силовых структурах назвал случившееся «пьяным конфликтом». По его словам, национальной подоплеки в случившемся нет.

О массовой драке в кузбасском селе стало известно в среду, 21 августа. По данным правоохранительных органов, в ней приняли участие от 15 до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. Известно, что большинство конфликтовавших находились в нетрезвом состоянии. В результате произошедшего два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы, напавший на них цыган задержан. Для контроля за ситуацией на месте находится ОМОН.

В то же время, по данным Telegram-канала Baza, сотрудники полиции и бойцы спецназа взяли под охрану дом цыган в Подгорном. Вокруг него якобы собрались более 100 мужчин, возмущенных потасовкой между их знакомыми и цыганами. Причиной конфликта стали приставания цыган к девушкам.

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