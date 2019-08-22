Массовую драку с участием цыган отказались считать национальным конфликтом

Причины массовой драки между жителями села Подгорное в Кемеровской области и цыганами, в результате которой два человека были госпитализированы, носят бытовой характер. Об этом заявил источник в силовых структурах региона, передает в четверг, 22 августа, ТАСС.

По его словам, национальной подоплеки в случившемся нет. Собеседник агентства назвал инцидент «пьяным конфликтом». Он также добавил, что во избежание возможного обострения ситуации на место направлены дополнительные экипажи полиции и бойцы Росгвардии.

Ранее в четверг представитель администрации поселка сообщил, что в Подгорном пройдет народный сход в связи с произошедшим. Он отказался комментировать обстоятельства произошедшего.

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О массовой драке в кузбасском селе стало известно в среду, 21 августа. По данным правоохранительных органов, в ней приняли участие от 15 до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. Известно, что большинство конфликтовавших находились в нетрезвом состоянии. В результате произошедшего два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы, а напавший на них цыган задержан. Для контроля за ситуацией на месте находится ОМОН.

В то же время, по данным Telegram-канала Baza, сотрудники полиции и бойцы спецназа взяли под охрану дом цыган в Подгорном. Вокруг него якобы собрались более 100 мужчин, возмущенных потасовкой между их знакомыми и цыганами, а причиной конфликта стали приставания цыган к девушкам.

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