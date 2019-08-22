ФоРГО оценил уровень готовности «Единой России» перед единым днем голосования

«Единая Россия» определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Крыма, Татарстана, Тывы, а также Волгоградской области. Кроме того, в Севастополе после отставки экс-губернатора Овсянникова, который в открытую враждовал с руководством партии власти, большинство в парламенте теперь точно должны получить представители единороссов, утверждается в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) под названием «Выборы должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 году».

«В столице в выборах участвуют представители всех парламентских партий. Кандидаты от "Единой России" в этот раз формально баллотируются самовыдвиженцами, но, естественно, они остаются и останутся членами ЕР, большинство из которых имеют преимущественные шансы на победу, у партии власти по итогу будет крупнейшая фракция. Единственной интригой московской кампании на сегодняшний день остается явка», — говорится в документе.

Эксперты ФоРГО отметили высокий уровень конкуренции и ухудшение позиций единороссов в регионах, где они из-за стечения обстоятельств, условно говоря, оказалась в оппозиции. «К примеру, Хабаровский край, где сильны позиции ЛДПР. Однако, по партийным спискам распределяются только 12 мандатов и ответ на вопрос, кто сформирует парламентское большинство будет дан в 24 округах, где единороссы выдвинули сильных одномандатников», — отмечают авторы доклада.

По их мнению, трудными для единороссов станут кампании на Алтае и в Иркутске. Тем не менее, по итогам голосования, ЕР может получить больше мандатов, чем другие партии, но хватит ли их, чтобы сформировать, к примеру, в Думе Иркутска постоянное большинство — остается вопросом, считают в ФосРГО.

Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов РФ будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года.