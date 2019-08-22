«Газпрому» разрешили задавить конкурентов

Правительство России разрешило «Газпрому» и аффилированным с ним компаниям продавать на бирже 25 миллиардов кубометров газа в год и отменило действовавшее до этого требование паритета продаж с независимыми поставщиками. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее допустимый объем продаж «Газпрома» на бирже составлял 17,5 миллиарда кубометров в год — ровно 50 процентов. Паритет означал, что госкомпания не могла реализовать газа на бирже больше, чем независимые поставщики продали самостоятельно. Такое требование ввели, чтобы не допустить роста цен на газ.

Теперь вместо паритета Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может давать «Газпрому» рекомендации по квартальным объемам продаж на бирже. Делать это она будет на основании данных самой компании.

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«Газпром» является основным продавцом газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 2014 года, когда были запущены торги. В связи с тем, что независимые производители не выбирали свою квоту, руководство биржи и ФАС неоднократно просили поднять лимит для госкомпании до 25-35 миллиардов кубометров. Также на изменении ограничений настаивал и «Газпром». Речь шла не об увеличении объемов, а о полной отмене лимита.

В частности, с такой просьбой глава компании Алексей Миллер обращался к премьер-министру Дмитрию Медведеву еще осенью 2017 года. Тогда против отмены паритета выступили «Роснефть» и НОВАТЭК. По их мнению, из-за разного доступа к транспортной инфраструктуре и потребителям «Газпром» получит неустранимое конкурентное преимущество. В Минэкономразвития также посчитали, что отмена регулирования ударит по независимым поставщикам и приведет к повышению цен.

14 августа сообщалось, что «Газпром» попросил правительство поддержать проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса. На эти цели компания хотела бы получить триллион рублей.

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