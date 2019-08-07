«Газпром» решил продаться

«Газпром» планирует продать осенью 3,7 процента квазиказначейских акций, оставшихся у его дочерних компаний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Совокупная стоимость активов составляет около 200 миллиардов рублей. По информации источников агентства, сделка может состояться на фоне роста акций «Газпрома» на 49 процентов в этом году.

В конце июля компания уже продала 2,93 процента собственных акций за 139 миллиардов рублей с дисконтом 5,4 процента к рыночной цене. Это было сделано для «минимизации влияния на котировки акций». По информации источников Bloomberg, эти акции были проданы группе российских инвесторов, среди которых оказалась компания, связанная с миллиардером Аркадием Ротенбергом.

Эксперты, опрошенные принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости», считают, что продажа оставшегося квазиказначейского пакета, скорее всего, будет происходить по той же схеме: акции могут достаться узкому кругу инвесторов.

В ходе торгов 26 июля акции «Газпрома» выросли в цене на 7,3 процента на фоне распродажи бумаг концерна его дочерними компаниями.

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