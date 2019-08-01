Названы самые желанные российские компании

Главными критериями при выборе работы россияне считают хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Результаты опубликованы на сайте центра.

Не менее важными участники опроса назвали соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса, благоприятный психологический климат, а также возможность реализации своих навыков, комфортные условия труда и удобный график. Каждому из этих критериев они поставили более 4 баллов из 5 возможных.

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Больше всего граждан привлекают госкомпании. Тройку лидеров составили «Газпром» (там хотят работать 40 процентов респондентов), РЖД (23 процента) и «Роснефть» (18 процентов). За ними следуют Сбербанк (14 процентов), а также «Лукойл» и «Аэрофлот» (по 12 процентов). Реже респонденты выбирали компании, оказывающие услуги сотовой связи: МТС (3 процента) и «Билайн» (2 процента).

В конце июня исследование аналитического центра НАФИ показало, что самой значимой характеристикой идеального работодателя для более чем 70 процентов россиян является высокая заработная плата сотрудников. Важность соцпакета отметили 65 процентов респондентов. Для 57 процентов респондентов имеет значение стабильность компании. Еще одна характеристика идеального работодателя — возможность карьерного роста сотрудников. С этим согласились 48 процентов опрошенных.

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