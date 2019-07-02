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Дешевый газ сыграл на руку «Газпрому»

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«Газпром» смог нарастить поставки газа в Европу на фоне низких цен, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Компания уже второй раз корректирует свой прогноз экспорта по итогам года.

На данный момент «Газпром» ожидает поставок на европейский рынок от 198,6 до 201,1 миллиарда кубометров, что сопоставимо с прошлогодними показателями, которые стали рекордными за всю историю концерна.

Опрошенные изданием аналитики называют несколько причин сложившейся ситуации. Сначала, по их словам, из-за мягкой зимы в Европе и низкой стоимости газа в Азии на европейском рынке сложилось преобладание предложения над спросом, что и привело к низким ценам.

Однако затем положение стало выравниваться. Во многом это произошло благодаря тому, что поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) стали нерентабельными и были перенаправлены в Азию. Кроме того, европейские газовые компании решили заполнить хранилища, чтобы затем перепродать топливо зимой, воспользовавшись удачной конъюнктурой. Все это привело к росту спроса на российский газ, которым воспользовался «Газпром».

В скором будущем экономисты ожидают нового роста цен, которые позволят российскому концерну нарастить не только физические объемы поставок, но и выручку.

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