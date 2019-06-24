Бросивший «Газпром» британский партнер объяснился

Англо-голландская компания Shell объяснила свое решение выйти из совместного с российским «Газпромом» проекта «Балтийский СПГ». Как отметили в компании, оно связано с включением в проект газохимии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Shell в России Седерика Кремерса.
По его словам, изначально при обсуждении проекта производство сжиженного природного газа (СПГ) было отделено от газохимического проекта, и это именно та концепция, которую в Shell считают правильной с технологической, экономической и инвестиционной точек зрения. «По этой причине мы вышли из проекта — потому что мы не разделяем взгляд на его развитие», — сказал Кремерс.
Глава Shell в России также прокомментировал возможность технологического участия компании в проекте в новой конфигурации. По его словам, Shell обычно использует свои технологии только в тех проектах, в которых участвует «и в плане инвестиций, и в плане строительства». Как пояснил Кремерс, это обычная практика.
В апреле стало известно, что Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ» из-за решения «Газпрома» изменить концепцию реализации проекта. Новая концепция подразумевает, что строительство завода по сжижению газа объединят с предприятием по переработке.
Тогда представители компании заявляли, что она не намерена предоставлять монополисту свою технологию сжижения газа, поскольку это делается только в том случае, если Shell имеет долю в проекте.
«Балтийский СПГ» — завод по сжижению природного газа, расположенный в Ленинградской области. Газ с проекта планируется поставлять в страны Атлантического региона, Ближнего Востока, Южной Азии, а также в регионы Балтийского и Северного морей.