От «Газпрома» сбежал британский партнер

Англо-голландская компания Shell решила выйти из совместного с российским «Газпромом» проекта «Балтийский СПГ». Поводом стало решение монополиста изменить концепцию реализации проекта от 29 марта, сообщает ТАСС.

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В Shell заявили, что решение не окажет влияния на другие совместные проекты с «Газпромом», реализуемые в рамках стратегического партнерства, созданного двумя компаниями в 2015 году. Однако компания не намерена предоставлять «Газпрому» свою технологию сжижения газа для лиценцзирования в проекте «Балтийский СПГ», написала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В ней пояснили, что технологии предоставляются только в том случае, если компания имеет долю в проекте.

Согласно новой концепции проекта «Балтийский СПГ», строительство завода по сжижению газа объединят с предприятием по переработке газа. Первую очередь объединенного проекта собираются запустить в 2023 году, а вторую — в 2024-м. Совокупная стоимость проекта, по оценке «Газпрома», составляет 700 миллиардов рублей.

«Балтийский СПГ» — завод по сжижению природного газа в Ленинградской области в районе порта Усть-Луга. СПГ с проекта планируется поставлять в страны Атлантического региона, Ближнего Востока, Южной Азии, а также в регионы Балтийского и Северного морей.

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