Работник московского морга оказался подпольным миллионером

В Москве задержали сотрудника морга, зарабатывавшего миллионы рублей на незаконном предоставлении ритуальных услуг. Об этом в четверг, 22 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, работник морга при одной из столичных больниц предоставлял ритуальные услуг без регистрации юридического лица, используя реквизиты, штампы и печати уже не работающих организаций. Только за несколько месяцев прошлого года он заработал более 13 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что башкирский патологоанатом открыл стрельбу в морге. Ему пришлось воспользоваться оружием, чтобы защититься от пьяного мужчины, который собирался забрать труп своей жены.

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