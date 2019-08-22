Набитый оружием сейф нашли в московском магазине

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сейф с оружием в одном из круглосуточных магазинов в Москве. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, сейф нашли во время обыска в рамках уголовного дела о незаконном обороте лекарств. По предварительным данным, внутри хранились два травматических пистолета и четыре магазина для них, патроны, гранаты и запалы.

Оружие изъяли. Расследование уголовного дела продолжается.

6 августа сообщалось, что в городе Одинцово (Московская область) мужчина купил гараж, в котором находился арсенал. Полицейские изъяли из тайника автомат Калашникова, 148 патронов различного калибра, пять боевых гранат и запалы к ним, а также светозвуковую гранату.

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