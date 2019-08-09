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У обвиненного в мошенничестве российского бизнесмена нашли арсенал времен СССР

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В деревне Кошкино (Ленинградская область) полиция изъяла арсенал в доме бизнесмена, являющегося фигурантом дела о мошенничестве. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, у 65-летнего предпринимателя обнаружили четыре охотничьих ружья, карабин, около 3000 патронов, а также предметы, напоминающие взрывпакеты. Все изъятое направлено на экспертизу.

Ранее подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Как сообщает 47news, обыск проводился у директора фирмы, основной сферой деятельности которой является сфера техобслуживания и ремонта транспорта. Эту информацию в телефонном разговоре изданию подтвердил и сам коммерсант.

По его словам, суть уголовного дела о мошенничестве заключается в неких вопросах полиции об исполнении муниципальных контрактов. Также он сообщил, что малокалиберные патроны хранятся у него с 1986 года и предназначены для ружья, которым тот давно не пользуется.

6 августа сообщалось, что в городе Одинцово (Московская область) мужчина купил гараж, в котором обнаружил арсенал.54-летний мужчина добровольно сообщил о своей находке в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из тайника автомат Калашникова, 148 патронов различного калибра, пять боевых гранат и запалы к ним, а также светозвуковую гранату.

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