Купивший гараж россиянин нашел в нем оружейный арсенал

В городе Одинцово (Московская область) мужчина купил гараж, в котором обнаружил арсенал оружия. Об этом во вторник, 6 августа, в пресс-службе регионального управления МВД сообщили ТАСС.

По данным УМВД, 54-летний мужчина добровольно сообщил о своей находке в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из тайника автомат Калашникова, 148 патронов различного калибра, пять боевых гранат и запалы к ним, а также светозвуковую гранату.

По факту обнаружения арсенала возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ. В настоящее время устанавливается владелец найденного оружия.

3 августа 2017 года сообщалось, что сотрудники Росгвардии в рамках оперативно-разыскных мероприятий обнаружили склад оружия в квартире жителя подмосковного города Лобни. Там находилось 28 единиц стрелкового оружия,16 гранат, 27 запалов, 1,5 килограмма пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тысяч различных боеприпасов.

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